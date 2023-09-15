Астролог Тамара Глоба назвала причину, из-за которой Рената Литвинова не вернется в Россию

Тамара Глоба рассказала, что Ренате Литвиновой будет сложно вернуться в Россию, об этом сообщает aif.ru.

В разговоре с журналистами астролог рассказала, что по ее мнению, многие уехавшие артисты вскоре вернутся в Россию. Не станет исключением и Алла Пугачева, с которой Глоба общается долгие годы.

А вот Ренате Литвиновой возвращение на родину будет даваться с трудом. По мнению Тамары Глобы, это никак не связано с политической обстановкой в стране.

«Вот Литвиновой будет очень сложно вернуться. Причем это не связано с тем, что с Земфиры*, обратившейся в суд, не сняли статус иноагента. Это вообще не связано с политической ситуацией. Причина невозвращения – профессиональная», – рассказала астролог.

Она объяснила, что Литвинова – одна из немногих российских актрис, у которой за рубежом будут достойные предложения работы. Именно поэтому ей будет тяжело принимать решение о возвращении в Россию.

Напомним, Рената Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года. Вместе с подругой Земфирой* они перебрались жить в Париж.

Ранее мы писали о том, что у Ренаты Литвиновой подозревают серьезную болезнь. Актриса выложила в соцсетях фотосессию, на которой 56-летняя звезда выглядит еще более худой, чем раньше.

*признана иностранным агентом на территории РФ.