13:28, 18 февраля 2023
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Асмус унизили за жизнь с Харламовым: не может съехать из дома
Кристина Асмус высмеяна за проживание в особняке Харламова.
Фото: Starface
Писательница Лена Миро иронично «прошлась» по Кристине Асмус. Дело в том, что актриса недавно выложила фотографию с новым ухажером. Влюблённые обнимались на улице.
Блогерша отметила, что обниматься артистам негде, ведь Асмус так и не съехала из дома Гарика Харламова. Также Миро пошутила, что некоторые живут с родителями, а Асмус превзошла всех и живет с бывшим, выстраивая новые отношения.
Ранее мы писали, что Асмус поехала в романтический тур с новым возлюбленным.
Источник фото:Starface
Источник:А теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: