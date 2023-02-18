Асмус унизили за жизнь с Харламовым: не может съехать из дома

Писательница Лена Миро иронично «прошлась» по Кристине Асмус. Дело в том, что актриса недавно выложила фотографию с новым ухажером. Влюблённые обнимались на улице.

Блогерша отметила, что обниматься артистам негде, ведь Асмус так и не съехала из дома Гарика Харламова. Также Миро пошутила, что некоторые живут с родителями, а Асмус превзошла всех и живет с бывшим, выстраивая новые отношения.

Ранее мы писали, что Асмус поехала в романтический тур с новым возлюбленным.