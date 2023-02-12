14:15, 12 февраля 2023
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Асмус поехала в романтический тур с новым возлюбленным
Асмус отправилась с любовником в путешествие без дочери.
Фото: freepik
Кристина Асмус в долгожданные выходные отправилась с новым кавалером Романом Евдокимовым в Египет. Выбор пал на Египет, поскольку актрисе приелся отдых на Мальдивах и в Дубае.
Асмус отметила, что хотела увидеть пирамиды и Луксор. Более того, в Египте сейчас приемлемый климат — нет сильной жары. Актриса планирует посвятить время экскурсиям.
Примечательно, но Асмус с Евдокимовым не выкладывают совместные снимки. Однако подписчики замечают схожесть локаций для отдыха. Ранее артисты были в Дубае вместе с Настей — дочерью Асмус.
Ранее мы писали, что разведенные Асмус и Мельникова налаживают личную жизнь.
Источник фото:freepik
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги: