Асмус так не называл: Гарик Харламов раскрыл ласковое прозвище возлюбленной

Комик и телеведущий Гарик Харламов уже давно отошел от развода с Кристиной Асмус и счастлив в отношениях с новой избранницей Катериной Ковальчук. На днях она отметила свое 30-летие. Знаменитость тоже поздравил именинницу и случайно рассекретил ласковое прозвище, которое дал любимой.

Красавица отмечала свой праздник в кругу друзей и родных в московском ресторане. Но Гарика рядом с ней не было. В Сети периодически пишут о том, что пара рассталась, но они, видимо, просто не афишируют свои отношения. Катерина опубликовала в соцсетях кадры с торжества, под которыми отметился ее избранник.

«С днем рождения, заяц!» – написал под публикацией девушки Харламов.

К юмористу присоединилась его мама Наталья Харламова. Женщина давно дружит с возлюбленной сына и даже посещает с ней светские мероприятия. Она показала фото с Катериной в своем микроблоге.

Напомним, что впервые о романе между Харламовым и Ковальчук заговорили в 2021 году. Они вместе выходили в свет, но поклонники долгое время обсуждали – встречаются ли звезды или нет.

Ранее мы писали о том, как Гарик Харламов прокомментировал сообщения о переезде из России в Казахстан.