Арзамасова в бабушкином платке заявила, что ей «очень страшно выходить на сцену» после болезни

Актриса Лиза Арзамасова сообщила, что ей страшно выходить на сцену. Это состояние возникло после того, как 27-летняя артистка не смогла сыграть в «Золушке» из-за проблем со здоровьем.

Перед выходом на сцену она несколько раз проговорила одно и то же: «Очень страшно, очень страшно выходить на сцену. Очень страшно, потому что полный зал».

Арзамасова заявила, что «и зритель такой хороший», а они «за кулисами еще». «И все это очень страшно», - заключила актриса.

Напомним, 14 января Арзамасова почувствовала себя плохо. На дневной постановке «Золушки» она выходила на сцену, а вечерний спектакль не осилила – актрису заменили.

В ближайших спектаклях она не принимала участие. Фанаты подумали, что это связано с каким-то серьезным заболеванием.

Спустя несколько дней Арзамасова назвала диагноз, из-за которого временно ушла из профессии. Оказалось, что у актрисы был грипп.