Морщины и впалые глаза: поклонники не узнали звезду «Папиных дочек» Мельникову на новом фото

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Сети новое фото с коллегой Дарьей Мельниковой. Поклонники звезды «Папиных дочек» заметили, что исполнительница роли Жени Васнецовой сильно изменилась внешне и резко постарела.

На кадре у Дарьи были заметны морщины, а глаза выглядели впалыми. Также пользователи обратили внимание на руки актрисы с выпирающими венами. При этом рядом с ней Арзамасова выглядела совсем молодо, а ведь Мельникова лишь на 3 года старше подруги.

Не исключено, что внешность Дарьи изменили фильтры, которые использовали на фото, или же макияж. Примечательно, что Лиза закрыла комментарии под фото, хотя всегда предпочитает общаться со своими поклонниками.