Морщины и впалые глаза: поклонники не узнали звезду «Папиных дочек» Мельникову на новом фото
© Starface.ru
Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Сети новое фото с коллегой Дарьей Мельниковой. Поклонники звезды «Папиных дочек» заметили, что исполнительница роли Жени Васнецовой сильно изменилась внешне и резко постарела.
На кадре у Дарьи были заметны морщины, а глаза выглядели впалыми. Также пользователи обратили внимание на руки актрисы с выпирающими венами. При этом рядом с ней Арзамасова выглядела совсем молодо, а ведь Мельникова лишь на 3 года старше подруги.
Не исключено, что внешность Дарьи изменили фильтры, которые использовали на фото, или же макияж. Примечательно, что Лиза закрыла комментарии под фото, хотя всегда предпочитает общаться со своими поклонниками.
Напомним, что обе актрисы недавно вновь стали мамами. В отличие от Арзамасовой, Мельникова не любит освещать личную жизнь, поэтому и о поле ее ребенка фанаты могут лишь догадываться. Так, она намекала, что у нее родилась дочь, опубликовав фото малыша в розовой одежде.
Ранее Дарья Мельникова рассказала, как совмещает работу и материнство.