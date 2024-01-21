Артисты-иноагенты избавляются от имущества в России, опасаясь конфискации

В России разработали законопроект, на основании которого людей, имеющих статус иноагентов, смогут лишать имущества. В связи с этим, покинувшие Родину артисты стремятся избавиться от своих дорогих квартир или же переписать недвижимость на близких людей.

Так, музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) подарил родной сестре загородный дом в Подмосковье. Известно, что особняк площадью более 400 квадратных метров расположен в элитном коттеджном поселке Павлово на Новой Риге.

Кроме того, у Макаревича* была в собственности 1/3 доли в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве - он передал ее сыну Ивану.

Примеру лидера «Машины времени» последовала и проживающая в Париже певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ). Она поспешила переоформить свою московскую квартиру на Фрунзенской набережной на режиссера Ренату Литвинову.

При этом в собственности у исполнительницы хита «Ромашки» осталась двухкомнатная квартира на Кутузовском проспекте стоимостью около 30 млн рублей.

Уехавший в США лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) по брачному договору переоформил свою четырехкомнатную квартиру в Москве на жену. Остальную недвижимость супруги продали, чтобы прибрести жилье в Нью-Йорке.

Проживающий в Израиле актер Анатолий Белый*(признан иноагентом на территории РФ), опасаясь лишиться жилплощади в Москве после своих высказываний, в спешном порядке подарил жене свою 1/2 доли в четырехкомнатной квартире в Большом Харитоньевском переулке. Еще одна квартира семьи - в районе Тропарево-Никулино также сейчас принадлежит супруге Белого*.

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) также пробовал избавиться от замка в деревне Грязь, но так и не нашел покупателей. По некоторым данным, сейчас решается вопрос о его переоформлении на жену, певицу Аллу Пугачеву, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что артиста и второго ведущего программы «Вечерний Ургант» Александра Гудкова могут признать иноагентом. С такой инициативой выступили активисты «Молодого десанта».

*Признаны иноагентами на территории России