«Артистка народная сидит без работы»: Садальский набросился на Варшавера из-за Васильевой

Актер Станислав Садальский известен своей скандальной репутацией, и не проходит и дня, чтобы он не выступил против какого-то своего коллеги. Однако больше всего ему нравится попадать в конфликты с коллективом театра «Ленком», а именно с его директором Марком Варшавером. Несколько месяцев назад их разбирательства едва не дошли до суда, но все-таки все обошлось. Теперь же, когда все поутихло, артист нашел новую тему для обвинений.

Как известно, после смерти Инны Чуриковой Марк Борисович пригласил в театр Татьяну Васильеву, чтобы она стала их новой звездой. На это еще на этапе только идеи довольно бурно реагировал Садальский. Он заявлял, что Татьяна Григорьева обладает удивительным талантом, но быть заменой Инне Михайловне не может, так как в принципе две исключительные артистки должны существовать независимо друг от друга. Однако Варшавер все-таки принял Васильеву в «Ленком», несмотря на все возмущения Станислава Юрьевича.

В конце июня, по словам Садальского, должен был состояться первый спектакль «Ревизор» с участием новой звезды, но он так и не был показан. Это вызвало у актера волну возмущений, и он вновь набросился на Марка Борисовича с обвинениями.

«Должна состоятся премьера с Татьяной Васильевой - и где она?! Артистка народная сидит без работы в Ленкоме, не уходит, верит старенькому Варшаверу», - написал Садальский в личном Телеграм-канале.

Напомним, что недавно Станислав Юрьевич сделал еще одно скандальное заявление по поводу увольнения актрисы Марии Мироновой из театра. Однако артистка и директор «Ленкома» опровергли все слухи, распространяемые артистом, и сообщили, что никаких разногласий между ними нет и не было.