Артистка находилась на восьмом месяце беременности: Гудков рассказал, как однажды толкнул в спину Рианну

Российский комик Александр Гудков рассказал о стыдном случае с участием певицы Рианной. По его словам, он толкнул мировую звезду в спину. При этом исполнительница находилась на восьмом месяце беременности.

Гудков поделился историей в YouTube-шоу Секретик. Александр заявил, что случай произошел в 2022 году на модном показе Gucci. Комик был приглашен на него в качестве представителя России.

На мероприятии присутствовали и гости мировой величины. Среди них была певица Рианна. В какой-то момент Гудков оказался за спиной исполнительницы и, пытаясь поскорее пройти, толкнул ее в спину. При этом комик сначала даже не понял, что это была американская звезда.

«Мне стыдно от того, что это была Рианна. Она была на восьмом месяце беременности. Я толкнул в спину беременную женщину», — признался Гудков.

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