Артистка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом из Панамы

Актриса и юмористка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом-панамцем. Звезда лишь в подростковом возрасте узнала правду о папе. Об этом она сообщила в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Женщина рассказала, что ее мама скрывала правду об отце и только в 10-летнем возрасте призналась, что он родом из Панамы. Из-за расстояния чувства угасли, поэтому родители расстались. Но Елена всегда мечтала встретиться с отцом.

«Я действительно очень хотела, чтобы он приехал, и мы познакомились. Потом я поступила в Пятигорский лингвистический университет на испанский факультет, потому что знала, что в Панаме говорят на испанском», – поделилась артистка.

Она отметила, что выучила испанский и даже написала письмо консулу Панамы в Москве. Через две недели она нашла отца. Он был рад дочери. Как оказалось, во втором браке у него родились трое сыновей.

«Мы встретились в Голландии, он меня пригласил, оплатил мне билеты, и я прилетела. В аэропорту подходит ко мне человек, в которого я смотрюсь как в зеркало, мы безумно похожи. У меня слезы из глаз, начинаем обниматься. Подходят еще три парня, это мои братья. Мы начали общаться», — рассказала Борщева.

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