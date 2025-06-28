«Артистка, бросившая свой народ»: Вика Цыганова осудила Аллу Пугачеву, назвавшую Илью Резника «предателем»

Вика Цыганова резко раскритиковала Аллу Пугачеву, назвавшую автора своих песен Илью Резника «трусом» и «предателем». В своем Telegram-канале певица осудила артистку, которая уехала из России в тяжелое время и «бросила свой народ».

Недавно Илья Резник признался, что перестал общаться с Аллой Пугачевой после одного инцидента. Тогда поэт поздравил певицу с днем рождения, но после волны осуждения ему пришлось объясняться, «как мальчику». В ответ на это исполнительница хита «Миллион алых роз» написала автору своих песен SMS с оскорблениями.

«Она на следующий день прислала мне сообщение, что я — трус и предатель… <…> Алла в том сообщении еще написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала „написать для себя молитву и доживать свою лицемерную жизнь, как удобненько“», — поделился Илья Резник.

Патриотично настроенную Вику Цыганову возмутило поведение Аллы Пугачевой. Певица посчитала, что эмигрировавшая артистка не имеет права рассуждать о предательстве и лицемерии.

«Иногда кажется, что эти люди живут в параллельной реальности или же на другой планете. Певица, сначала сбежавшая в Израиль, а затем на Кипр, называет поэта-песенника Илью Резника трусом и предателем. За что? Потому что он православный, верит в Бога, любит Родину и помогает бойцам. <…> О трусости, предательстве и лицемерии рассуждает артистка с двойным гражданством, которая покинула страну в сложный период истории и бросила свой народ», — заявила Вика Цыганова.

Певица отметила, что настоящие артисты измеряются «масштабом личности» и «принципами», чего, по ее мнению, нет у Аллы Пугачевой.

«Величие артиста не в голосе и не в популярности, а в масштабе личности, способности мыслить правильно и стремиться к добру. В железных моральных принципах, в скромности и смирении», — заключила артистка.

Ранее актер Всеволод Шиловский заявил, что «жизнь мстит» уехавшей из России Алле Пугачевой: «Она никому не нужна в Израиле и на Кипре».