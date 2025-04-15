Артистка Арина Ростовская рассказала, что Шакира и Билли Айлиш оценили ее видео

Пародистка, телеведущая и блогер Арина Ростовская рассказала о том, как певица Шакира оценила ее творчество. Артистка дала интервью WomanHit.ru.

Девушка поделилась, что умеет говорить голосами известных личностей и пародирует звуки. Она снимает видео, которые попадаются на глаза мировым знаменитостям. Когда-то ее ролик заметила певица Билли Айлиш и репостнула к себе на страницу.

«Билли Айлиш сделала репост моего видео летом 2021 года, а также рассказала обо мне в прямом эфире TikTok», – призналась Арина.

Она отметила, что у нее очень много уведомлений, поэтому разглядеть среди них оценку звезды очень сложно. Оказалось, что еще две мировые исполнительницы заметили труд пародистки.

«Так, я увидела сердечко от Шакиры с надписью «12 недель назад». А популярная европейская певица INNA комментировала даже русскоязычные видео на канале», – рассказала Ростовская.

Артистка призналась, что ей предлагали принять участие в шоу талантов в США под названием American Idol. Девушка даже созвонилась и согласовала номер. Но планам помешала пандемия коронавируса.

«Уверена, что еще вернемся к этой затее», – не отчаивается звезда.

Ранее мы писали о том, что российский рэпер nkeeei пригласил Билли Айлиш записать песню для его альбома.