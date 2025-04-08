Артистка Анфиса Чехова предложила заменить слово «брак» для повышения демографии

Телеведущая Анфиса Чехова предложила найти замену слову «брак». По ее мнению, это поможем повысить демографию в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Член партии «Новые люди» рассказала об инициативе изменить слово, обозначающее союз мужчины и женщины. Анфиса считает, что от «брака» появляется ощущение, что люди делают что-то неправильное.

«Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет», - поделилась Чехова.

В партии прокомментировали заявление телеведущей и отметили, что уже принимают заявки — на какое слово заменить «брак». Представители «Новых людей» пока никакие варианты не предлагают, так как хотят посмотреть, что придумают россияне.

Напомним, что недавно Анфиса Чехова призналась, что готова рожать детей ради повышения демографии. Она заявила, что таким образом хочет помочь стране. К слову, телеведущей 47 лет.

Ранее Анфиса Чехова сообщила, что заболела после употребления сахара.