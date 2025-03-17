Анфиса Чехова сообщила, что заболела после употребления сахара

Российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что заболела впервые за полдесятилетия. Это событие она связала с употреблением в пищу сахара.

«Подхватила вирус, 5 лет не болела. Это все сахар, который я начала иногда есть на съемках своей кулинарки. Гости готовят сахарные блюда, и иногда пробую десерты у друзей в ресторане. Сахар сильно подрывает иммунитет! Особенно когда ты его 10 лет не ел», — написала она в социальных сетях.

Чехова сообщила также детали своего заболевания — у нее пропал голос, стало ломить кости и появился кашель. Она попросила подписчиков поделиться опытом и порекомендовать ей средства, которые помогут выздороветь.

Ранее Чехова призналась, что стала жертвой домашнего насилия. По словам звезды, ей причинял физическую боль мужчина, с которым она работала на телевидении. Однако его имя она отказалась раскрывать. После избиения артистке пришлось обратиться за помощью к психологу.