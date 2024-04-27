Актер Владимир Машков назвал коллектив Табакерки отражением Олега Табакова. Об этом сообщает Пятый канал.

Владимир Машков посетил праздничный вечер в честь 37-летия со дня основания Театра Олега Табакова. Напомним, после смерти актера, Машков занял пост худрука коллектива.

По словам Машкова, он начал работать в театре еще будучи студентом. Находясь в зеркальном фойе Табакерки, актер заявил, что нынешний коллектив является отражением Табакова.

«Конечно, вы все знаете, какие Олег Павлович прошел испытания для того, чтобы создать наш Театр, сколько он потратил сил, здоровья. Но несмотря на все невзгоды, он как гладиатор шел вперед, потому что верил в нас, в вас, в будущее его, дело. И, конечно, сейчас он здесь в зеркалах, а мы как его отражение», — заявил он.

После этого актер наградил коллектив театра почетными грамотами и медалями.

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