Артиста Николая Бандурина увезли в больницу

Артиста Николая Бандурина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Причиной стали проблемы с сердцем у 61-летнего куплетиста.

Как сообщает Telegram-канал 112, народный артист России вызвал врачей из-за плохого самочувствия. Медики приняли решение о госпитализации Бандурина.

В скором времени ему назначат ряд исследований.

Николай Бандурин прославился своими сатирическими куплетами и частушками, а также монологами, песнями и стихами собственного сочинения. Артист участвовал в юмористических программах: «Кривое зеркало», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Шире круг» и многих других.

Напомним, Бандурин снимался в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». По словам актера, у него остались хорошие впечатления от работы с режиссером. Несмотря на возраст, Гайдай «царил на площадке», создавая творческую атмосферу.