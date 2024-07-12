61-летний актер Николай Бандурин рассказал о работе с режиссером Леонидом Гайдаем. Об этом сообщает aif.ru.

Николай Бандурин снимался в фильме Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». По словам актера, у него остались хорошие впечатления от работы с Леонидом. Несмотря на возраст, Гайдай «царил на площадке», создавая творческую атмосферу.

«Леонид Иович очень любил, когда актеры сами что-то придумывают, предлагают какие-то интересные вещи. Мы же снимали даже в дни путча. Один забавный случай был связан как раз с этим», — вспоминает Николай.

По словам Бандурина, он поехал на обед в форме полковника КГБ. Зайдя в столовую, актер не на шутку напугал находящихся там людей. Многие обеспокоились тем, что началась внезапная проверка.

«Я не стал переодеваться, поехал, в чем был на съемочной площадке. И когда приехал в форме полковника КГБ, там сразу шухер пошел! Вокруг голоса: «Путч, КГБ, проверка!». Все встали на уши, а оказалось, что это просто актеры пришли покушать», — высказался актер.

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