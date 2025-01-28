Кто такой Юрий Колокольников, снявшийся в «Белом лотосе», и почему его сравнивают с Борисовым

В Сети опубликовали трейлер американского сериала «Белый лотос», в котором появился российский актер Юрий Колокольников. Примечательно, что до этого СМИ распространяли информацию о появлении в проекте звезды «Холопа» Милоша Биковича, поэтому поклонники удивились такой замене. Для тех, кто не следит за российским кинематографом, портал «Страсти» объясняет — кто такой Колокольников и почему его сравнивают с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым.

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе со «Страсти» отметил — Юрий далеко не новичок в зарубежном кино. Он сотрудничал со звездами Голливуда и при этом активно продолжал сниматься в отечественных проектах.

«Юрий Колокольников начал сниматься в международных проектах, когда это еще не было модно. 20 лет назад он сыграл у Лебедева в международном проекте «Изгнанник». Также снимался с Жераром Депардье, и в «Игре престолов» появлялся в четырех эпизодах, играл в «Телохранителе киллера». Юру давно заметили, и он вполне показал себя как равноценный игрок в проектах международного класса, пускай даже не в самых больших ролях», — поделился кинокритик.

Новым иностранным проектом Колокольникова стал «Белый лотос». Пока о его роли ничего неизвестно, но из-за того, что работы в сериале лишился Милош Бикович, многие решили — Юрий занял его место. Впрочем, Александр Голубчиков с этим не согласен.

«Что касается «Белого Лотоса» — судя по трейлеру, роль там, видимо, не очень большая, но, очевидно, значимая. Если его показали в трейлере, значит, персонаж появляется не просто так. Ради одной-двух сцен никто бы не стал Колокольникова выдергивать на съемки. Я не думаю, чтобы это было как-то связано с персонажем Милоша Биковича. Я допускаю, что Биковича заменили, но Колокольников, возможно, там рассматривался изначально. То есть могло бы получиться так, что в этом сериале было бы два российских актера, а остался один», — заявил Голубчиков.

Примечательно, что из-за международной карьеры и типажа Колокольникова сравнивают с Юрой Борисовым. Они оба лысые, часто играют опасных парней и оба Юрии, только Борисов не любит, когда его называют полным именем. И на этом сходства заканчиваются. По мнению кинокритика, это два совершенно разных актера.

«Они начали сниматься в разное время. У Колокольникова очень большой послужной список в российском кино. Он давно себя зарекомендовал, и у кого он только не снимался за все годы своей актерской карьеры. Борисов же начал сниматься чуть позже, ну просто в силу возраста. Так что не знаю, как их можно сравнить, — сообщил Голубчиков. — Мне кажется, Колокольников везде максимально разнообразный. Нужно пересмотреть все его, прости господи, 90 фильмов, и тогда можно будет понять, что талант у него широчайшего диапазона».

Ранее режиссер, работавший с Юрой Борисовым, рассказал, как он изменился после номинации на «Оскар».