Артист Стас Садальский рассказал, как 35 лет назад хоронили Юрия Богатырева

Артист Станислав Садальский рассказал о том, как хоронили актера Юрия Богатырева. 35 лет назад он скончался из-за врачебной ошибки – медик ввел ему лекарство, которое было несовместимо с алкоголем.

В «Живом журнале» Садальский вспомнил, что до смерти его приятель активно готовился к своей первой персональной выставке. Но увидеть свой триумф он уже не успел.

«Очень ждал ее (выставку – прим. «Страсти»), радовался, как ребенок. Открытие должно было состояться в Москве 6 февраля. Но в этот день мы Юру похоронили, 2 февраля он умер», - поделился Станислав.

Однако выставка все же состоялась после смерти Богатырева благодаря его сестре. Она организовала целое турне с его картинами для того, чтобы собрать деньги на памятник. У самого Садальского, как он признался, хранились три рисунка актера. Один из них - портрет актера Олега Шкловского. Он особенно нравится автору, поэтому не был подарен. По словам Станислава, он его как-то «спер», а потом отдал в фонд помощи хосписам.

Ранее Станислав Садальский объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом.