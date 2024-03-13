Артист Сергей Светлаков назвал ведущего Ивана Урганта незаменимой единицей на ТВ

Артист Сергей Светлаков назвал коллегу Ивана Урганта незаменимой единицей на ТВ. В интервью РБК Life он поделился мнением о телеведущем.

Светлаков признался, что никогда не поддерживал фразу «незаменимых людей не бывает». По его мнению, есть профессионалы, которых сложно повторить. Но шоумен надеется, что скоро появятся новые люди и главные лица, которые покажут профессионализм.

Сергей признался, что больше всего ему не хватает Ивана Урганта.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения», — высказался Светлаков.

Также он прокомментировал сравнения передач Урганта и Павла Воли. Сергей заявил, что уместно было сравнивать эти шоу только в самом начале, но со временем все изменилось.

«Да, Паша попытался сделать что-то похожее, но даже не на Ваню, а на существующий во всем мире формат вечернего шоу. Он не был изобретен в России, он не принадлежит Урганту. И чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя», — убежден Светлаков.

Ранее мы писали о том, что шоумен Иван Ургант вернется на экраны ТВ с главной ролью в фильме Николая Солодникова.