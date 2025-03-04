Артист Прохор Шаляпин воссоединился с 69-летней бывшей женой Ларисой Копенкиной

Артист Прохор Шаляпин воссоединился с бывшей женой. Он опубликовал видео, которое записал, лежа рядом с 69-летней Ларисой Копенкиной. Напомним, что они развелись еще в 2015 году.

В Сети появилось видео, которое Шаляпин снял вместе с экс-супругой. Блогер применил фильтры, которые сделали из него старика, а из Ларисы молодую девушку. При этом Прохор не пояснил, что делал в постели у бывшей возлюбленной. Теперь фанаты гадают — они снова вместе или нет.

«Вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет молодая, несмотря на твой возраст», - пошутил артист.

Копенкина посмеялась над бывшим мужем и назвала его «маленьким дурачком».

Напомним, что Прохор и Лариса были женаты три года. Они делились, что разница в возрасте совсем им не мешала жить вместе, но в итоге союз все-таки распался в 2015 году. Долгое время после расставания бывшие супруги не пересекались и строили жизнь отдельно друг от друга. В беседе с журналистами Шаляпин признавался — никакой обиды на Копенкину у него нет, и они остались хорошими друзьями.

Ранее Прохор Шаляпин высказался против отношений со звездой шоу-бизнеса.