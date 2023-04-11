«Артист первого эшелона»: Ани Лорак планирует заработать за один вечер в Москве 4 миллиона

Ани Лорак считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Артистка старается всегда корректно подбирать высказывания, но, несмотря на это, она нередко оказывается в центре скандалов. В последнее время ее карьера переживает не самые лучшие времена: недавно произошла отмена ее концертов в РФ. На фоне этого кажется, что только в личной жизни Лорак все благополучно. Однако в беседе с порталом «Царьград» промоутер Мельникова заявила, что в скором времени Ани планирует взять реванш в Москве.

Выяснилось, что в ближайшем будущем состоится концерт певицы на большой арене. По некоторым данным, ценник за билеты достигает 600 тысяч рублей. Такая внушительная сумма удивила даже Мельникову.

«600 тысяч для меня, конечно, нонсенс. Сегодня вип-места продаются за 350 тысяч», — пояснила эксперт.

По расчетам промоутера, за сольный концерт в Москве Лорак должна получить более четырех миллионов. Подобное можно объяснить лишь особой позицией знаменитости.

«Она себя позиционирует как артист первого эшелона», — резюмировала Мельникова.

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