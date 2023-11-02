Артист Пашутин посмеялся над жалобами Макаревича* по поводу отмены концертов

Артист Пашутин посмеялся над жалобами Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) по поводу отмены концертов, об этом сообщает aif.ru.

Накануне из-за того, что певец Андрей Макаревич* поддержал военных Израиля, в ряде стран СНГ потребовали отменить его выступления. Так, под угрозу срыва попали концерты в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. С гастрольным туром в этих странах «Машина времени» должна была выступить с 27 по 29 ноября.

По словам лидера рок-группы Андрея Макаревича*, активисты пытаются надавить на власти, чтобы те отменили выступления.

Ситуацию прокомментировал народный артист России Александр Пашутин. Он заявил, что ему забавно наблюдать за «метанием» музыканта.

«Сбежал, на всех углах кричал, что он против войны. Так что же Макаревич* теперь желает удачи бойцам Израиля? И одновременно пытается и мусульманскую публику не упустить. И вашим и нашим, как, извините меня, та проститутка», - заявил актер.

Пашутин добавил, что раньше исполнял на своих творческих вечерах одну из песен музыканта, но после его отъезда перестал это делать.

«Больше я ее не пою - мне неприятно касаться творчества Макаревича*», - объяснил артист.

Ранее мы писали о том, что находящийся в Праге певец Андрей Макаревич* восхитился сплоченностью израильтян.

*признан иностранным агентом на территории РФ.