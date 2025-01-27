Артист Константин Райкин заявил, что его огорчают глупость и рабство. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Актер театра и кино Константин Райкин высказался о современной России. Он упомянул нетерпимость некоторых людей друг к другу, а также высказался о том, что некоторые произведения вдруг стали оппозиционными.

«Самые, казалось бы, добрые и безобидные произведения сейчас становятся жутко оппозиционными. Потому что они призывают любить людей, быть добрыми, милосердными», — рассказал он.

Ответил Райкин и на вопрос о том, что его огорчает в современном мире.

«Глупость, рабство, темнота», — заявил он.

Напомним, Константин Райкин в 2022 году подписал письмо против начала СВО.

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