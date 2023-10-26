Теперь одежда на нем висит: Николаев впервые показался на публике после операции

Композитор Игорь Николаев постепенно возвращается к привычному образу жизни. После недавно перенесенной на сердце операции певец впервые появился на публике — внешний вид кумира удивил фанатов.

Торжественное мероприятие проходило в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. На нем подводились итоги музыкального конкурса, пишет «7Дней.ru».

Пришедший на объявление итогов Николаев лично поздравил 13-летнюю пианистку, которая стала победительницей. Также композитор поблагодарил всех причастных к организации концерта и участию в нем.

На торжественное мероприятие Николаев пришел вместе со своей супругой и восьмилетней дочкой. Однако в первую очередь собравшиеся обратили внимание на то, как изменился музыкант после операции на сердце.

Еще совсем недавно Николаева критиковали за выпирающий живот и лишний вес, а теперь же ситуация в корне изменилась. Композитор выглядит куда стройнее, и одежда на нем теперь висит.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось первое фото Игоря Николаева после выписки из больницы. На нем он позировал во время застолья.