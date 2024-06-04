«Артист должен быть с Родиной»: Иосиф Пригожин высказался о запрете песен Аллы Пугачевой

Старые песни уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой вновь стали звучать на российском телевидении и радио. Так, недавно на «Ретро ФМ» можно было услышать композицию «Осенний поцелуй», а на «Муз-ТВ» недавно появилась «Зайка моя». Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не стоит запрещать творчество как Аллы Пугачевой, так и других артистов.

По мнению продюсера, публика сама решит, кого слушать, а запреты песен только усугубят ситуацию.

«Люди сами выберут, с кем из музыкантов им идти по жизни. Запретный плод всегда сладок. Чем больше людям что-то запрещаешь, тем больше им этого хочется», — заявил Иосиф Пригожин.

Также продюсер высказался об отъезде Аллы Пугачевой из России в 2022 году. Иосиф Пригожин считает, что такие артисты должны жить на Родине, однако не осуждает певицу, поскольку она сама несет ответственность за свое решение.

«А Пугачева может жить там, где ей пожелается. Хотя я считаю, что такого калибра артист должен быть с Родиной. Но это ее выбор, не мой. Это ей за него нести ответственность», — отметил продюсер.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл, кто помогает Алле Пугачевой вернуться в шоу-бизнес.