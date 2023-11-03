Артист Антон Хабаров рассказал, как прятался от вора в законе в женском туалете

Артист Антон Хабаров, известный по сериалам «Мурка» и «Закрытая школа», признался, что его преследовал вор в законе. Актер решил спрятаться от преследователя в женском туалете.

По словам Хабарова, он как-то обедал с друзьями в ресторане «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Один из гостей внезапно начал следить за актером и что-то ему показывать. Тогда артист забыл, что исполнил роль счетовода Кости Бланка в «Мурке».

«Я иду в туалет — он идет за мной. Я в женский, раз — закрылся. Мне стало страшно, он зашел в мужской. Смотрит, ходит рядышком», — вспомнил Хабаров в эфире Sharpan Show.

Выйдя из ресторана, актер надеялся, что ему удастся избежать встречи с преследователем. Но он поджидал артиста с четырьмя мужчинами.

«Ты вора в законе сыграл, я тоже вор в законе», — сказал ему преследователь.

Мужчина назвал свою кличку, и в итоге встреча завершилась хорошо. Авторитет просто сделал пару комплиментов актеру.

Антону Хабарову 42 года. Он стал известным благодаря роли бухгалтера в сериале «Мурка», главной роли в телесериале «Казанова», а также роли директора в «Закрытой школе».

Ранее актер Александр Домогаров обратился к умершей бывшей жене на своем юбилее.