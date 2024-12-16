Артемия Лебедева захотели проверить на ЛГБТ*-пропаганду из-за логотипа Суздаля

Суздальские общественники потребовали проверить известного дизайнера Артемия Лебедева на ЛГБТ*-пропаганду (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Поводом для их возмущения стал новый логотип города, созданный Лебедевым.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» речь идёт о птице в светло-синих тонах — ее активисты окрестили «голубым голубком». Они указали на то, что изображение отличается от официального символа Суздаля — сокола в короне; выбранный же дизайнером цвет, по их мнению, отражает сексуальную ориентацию самого автора.

«Он зачем сюда приехал? Он не нужен нам был со своей мазней, которая не имеет отношения к геральдике. Он сделал непонятную птичку, голубка голубого цвета и логотип поняли так, что он изобразил себя. Он какое право имел лишить нас нашей истории»? — поделилась в беседе с каналом общественница Анна Ильина.

Лебедева разгневанная жительница Суздаля окрестила «антирелигиозным богохульником» — и сообщила, что заявление на него за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений уже подано в прокуратуру.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, что его российский паспорт признали недействительным

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ