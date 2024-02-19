Артемий Лебедев запустил мнение о возможности получать «огромную зарплату» в РФ

Дизайнер Артемий Лебедев на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России есть возможность получать «огромную зарплату». Также он призвал не бояться оформлять идеи и инициативы, потому что государство в них заинтересовано.

На выступление Лебедева обратил внимание сайт aif.ru.

Дизайнер отметил, что «Россия – страна феноменальных возможностей», и в этом гражданам «дико повезло». По сравнению с другими странами здесь нет конкуренции, отметил он.

«У 80% компаний чудовищный кадровый голод: деньги есть, задачи есть, но работать некому. Сидят люди и думают, кому бы заплатить огромную зарплату», - сказал Лебедев.

Он особенно подчеркнул, что в России предоставляют гранты на проекты и льготные кредиты, а также другие меры поддержки.

«Любой, кто хоть немного «почешется», у него все получится», - добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что он развелся с пятой женой. У супругов был долгий судебный процесс – он длился с октября 2022 года. Напомним, у Лебедева 10 детей от разных женщин, часть из них совершеннолетние.