Артемий Лебедев официально развелся с пятой женой после долгого судебного процесса

48-летний дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев официально развелся с пятой женой – Аленой Ивановой. Иск о расторжении брака был подан в октябре 2022 года, и только сейчас после долгого судебного процесса супруги разведены.

Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По информации источника, паре давалось обязательное время на примирение. В итоге их развели, а обязанности по воспитанию шести общих детей разделили.

Причина развода не называется.

Напомним, у Лебедева есть десять детей от разных женщин: четверо дочерей и шестеро сыновей. Некоторые из них уже совершеннолетние.

Ранее директор певицы Нюши Денис Орлов прокомментировал слухи о ее разводе. До этого на отсутствие у артистки обручального кольца обратила внимание журналистка Ксения Собчак. Орлов заявил, что слухи о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым сильно преувеличены.