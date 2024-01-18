Артемий Лебедев официально развелся с пятой женой после долгого судебного процесса
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48-летний дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев официально развелся с пятой женой – Аленой Ивановой. Иск о расторжении брака был подан в октябре 2022 года, и только сейчас после долгого судебного процесса супруги разведены.
Об этом узнал Telegram-канал Mash.
По информации источника, паре давалось обязательное время на примирение. В итоге их развели, а обязанности по воспитанию шести общих детей разделили.
Причина развода не называется.
Напомним, у Лебедева есть десять детей от разных женщин: четверо дочерей и шестеро сыновей. Некоторые из них уже совершеннолетние.
Ранее директор певицы Нюши Денис Орлов прокомментировал слухи о ее разводе. До этого на отсутствие у артистки обручального кольца обратила внимание журналистка Ксения Собчак. Орлов заявил, что слухи о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым сильно преувеличены.