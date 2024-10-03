Артем Чекалин после задержания порекомендовал своей аудитории вовремя платить налоги

Популярный блогер Аретм Чекалин после задержания порекомендовал своей аудитории вовремя платить налоги, а также жить честно. Об этом Пятому каналу рассказал его адвокат Сергей Гуров.

Защитник заявил, что не может разглашать детали предварительного расследования нового уголовного дела, возбужденного в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Он отметил, что блогер сохраняет «боевое настроение» и настроен на «победу».

«В массы ничего не передавал. Ну кроме: "Платите налоги. Живите честно"», — поделился Гуров.

Накануне стало известно, что Чекалины вновь столкнулись с юридическими сложностями. После громкого дела о неуплате налогов МВД РФ возбудило уголовное дело против Артема и его бывшей жены Валерии по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По адресам сетевых знаменитостей уже провели обыск. Следствие считает, что Чекалины по подложным документам выводили средства, полученные от своих марафонов, в Дубай. Предварительно, ущерб от действий блогеров составил порядка 250 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что блогеров Лерчек и Артема Чекалина задержали на 48 часов.