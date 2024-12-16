Архивное фото: Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет
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39-летняя актриса Катерина Шпица поделилась в социальных сетях архивным снимком. На нем звезде всего лишь 15 лет.
На фотографии Катерина засняла перед выходом на сцене в пермской театральной студии «КОД» при Дворце творчества юных.
«Пермь дала мне большой творческий старт, как и многим молодым людям», — пояснила Шпица.
После работы в Перми в 2005 году Катерина переехала в Москву. В январе 2010 года актриса вышла замуж за каскадера Константина Адаева, спустя два года у них родился сын Герман. После этого пара рассталась. Шпица состояла в романтических отношениях с Алексеем Паниным, встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2021 году вышла замуж за бизнесмена, директора сети фитнес-клубов Руслана Панова.
Недавно актриса рассказала в личном блоге, что потеряла ребенка. Уже на первом скрининге стало известно, что у малыша не бьется сердце. Ее супруг поддержал жену и заявил, что поможет ей справиться с горем. Мужчина добавил: «Отцы тоже теряют».