НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 декабря 2024, 14:59
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Архивное фото: Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

Актриса Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет.
Архивное фото: Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

© Starface.ru

39-летняя актриса Катерина Шпица поделилась в социальных сетях архивным снимком. На нем звезде всего лишь 15 лет.

На фотографии Катерина засняла перед выходом на сцене в пермской театральной студии «КОД» при Дворце творчества юных.

«Пермь дала мне большой творческий старт, как и многим молодым людям», — пояснила Шпица.

Архивное фото: Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После работы в Перми в 2005 году Катерина переехала в Москву. В январе 2010 года актриса вышла замуж за каскадера Константина Адаева, спустя два года у них родился сын Герман. После этого пара рассталась. Шпица состояла в романтических отношениях с Алексеем Паниным, встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2021 году вышла замуж за бизнесмена, директора сети фитнес-клубов Руслана Панова.

Недавно актриса рассказала в личном блоге, что потеряла ребенка. Уже на первом скрининге стало известно, что у малыша не бьется сердце. Ее супруг поддержал жену и заявил, что поможет ей справиться с горем. Мужчина добавил: «Отцы тоже теряют».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
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