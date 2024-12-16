Архивное фото: Катерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

39-летняя актриса Катерина Шпица поделилась в социальных сетях архивным снимком. На нем звезде всего лишь 15 лет.

На фотографии Катерина засняла перед выходом на сцене в пермской театральной студии «КОД» при Дворце творчества юных.

«Пермь дала мне большой творческий старт, как и многим молодым людям», — пояснила Шпица.