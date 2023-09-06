Аркадий Укупник сбежал от журналистов на премьере фильма

70-летний певец Аркадий Укупник появился на премьере фильма «У людей так бывает» в Москве, но не захотел разговаривать с журналистами и буквально сбежал от папарацци. Артиста сопровождала супруга – Наталья Укупник.

Подробности сообщает сайт «Страсти».

Мероприятие состоялось в кинотеатре Художественный. Укупник пришел на премьеру в синем жакете с шарфом и светлых брюках. Супруга была в стеганом жилете, одетом на футболку, юбке плиссе и кедах.

На премьеру были приглашены телеведущие Владимир Познер и Андрей Малахов, певец Михаил Шуфутинский и другие.

Напомним, мелодрама «У людей так бывает» выйдет в прокат 14 сентября. Фильм состоит из нескольких историй любви, в нем есть встречи, измены, смерть и прощение. Зрители увидят многогранность человеческих чувств и эмоций, позволяющих осознать ценность любви.

Режиссером картины выступили Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян. Роли в фильме исполнили многие известные актеры: Любовь Толкалина, Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Александр Балуев, Евгений Дятлов и другие. В картине успел сняться Владимир Меньшов – фильм «У людей так бывает» стал одной из последних его работ.

Ранее Укупник сравнил свое жилье с замком певца Филиппа Киркорова. Также он ответил на вопрос, жалеет ли о том, что «роскоши не хватает».