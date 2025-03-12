Раскрыта информация о долгах и микрозаймах жениха дочери Волочковой Ариадны

Раскрыта информация о долгах и микрозаймах жениха дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны. Об этом пишет aif.ru.

Дочь танцовщицы признавалась, что ее жених Никита Григорян отлично зарабатывает, а она работает исключительно для собственного удовольствия. Однако, как выяснили журналисты aif.ru, в минувшем году молодой человек был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов. А в 2023-м на номер телефона Никиты была зафиксирована попытка займа на сумму в размере 15 тысяч рублей.

Помимо этого, в декабре 2024 года, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении бойфренда Ариадны было возбуждено исполнительное производство за несвоевременную оплату штрафа ГИБДД. Наследница Волочковой рассказывала, что ее возлюбленный является учредителем нескольких компаний. С апреля по январь 2023 года он на 90,91% владел ООО, основной вид деятельности которого — торговля табачными изделиями. В настоящий момент компания находится в долгах, ее убыток за 2023 год составил 2,564 млн рублей. Еще одна компания, по уборке помещений — полностью принадлежала потенциальному зятю Волочковой до 2023 года.

Ранее стало известно, какую свадьбу готовит Анастасия Волочкова для 19-летней дочери.