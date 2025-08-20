«Аргументы нашего президента должны быть услышаны»: Ревва впервые с начала СВО заговорил о ситуации в мире

Шоумен Александр Ревва впервые заговорил о политической ситуации в мире с начала специальной военной операции. В личном блоге он опубликовал большой пост, в котором поделился мыслями по поводу саммита на Аляске и встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме.

На протяжении трех лет Александр сохранял молчание и предпочитал никак не комментировать политику. В 2022 году его подозревали в эмиграции и активно отменяли на ТВ. Однако в последнее время он вновь активно выступает в России и участвует в съемках шоу. А недавно он публично обозначил свою позицию.

Ревва заявил, что очень ждет мира. По его словам, он следит за ситуацией и верит, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа принесет свои плоды.

«Всем понятно, что попытки вывернуть руки России вряд ли чем-то хорошим закончатся. Да, диалог сейчас непростой, но мне кажется, что на этот раз аргументы нашего президента должны быть услышаны», - поделился Ревва.

Александр ждет, что санкции в отношении России будут в скором времени отменены, и все претензии стран друг к другу будут сняты. Примечательно, что комментарии шоумен предпочел закрыть.

Ранее Александр Ревва снялся с женой и детьми в Испании.