Александр Ревва снялся с женой и детьми в парных нарядах на отдыхе в Испании

50-летний шоумен Александр Ревва улетел на отдых в Испанию и опубликовал фотографии с семьей. Артист с женой и двумя дочерьми позировали на снимках в белых нарядах.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге знаменитости.

Все члены семьи выбрали парные наряды. Ревва с дочерью Алисой был в брюках, Анжелика и Амели – в сарафанах. Девушки распустили волосы, а Александр добавил к образу солнцезащитные очки.

Актер написал под снимками: «Семья РА желает вам любви и добра».

Интернет-пользователи остались в восторге от фотографий. Они писали в комментариях: «Прекрасная семья», «Самые красивые», «Чудесные кадры», «Приятно видеть вас вместе».

Ранее Ревва делился, что мать грозилась принять участие в шоу на ТВ и рассказать про его жену и отсутствие помощи. Женщина называла Анжелику проституткой и убеждала шоумена, что он воспитывает чужих детей. Ревва счел выпады матери шантажом и заявил о ее попытке создать образ негодяя своими высказываниями.