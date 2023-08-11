Арестованный за избиение жены экс-возлюбленный Анастасии Волочковой встретит осень в СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову. Мужчина проведет в СИЗО еще два месяца, пишет Пятый канал.

Мужчина продолжит находиться под стражей за избиение жены. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители продолжают расследование в отношении фигуранта уголовного дела.

Накануне, 10 августа, супруга Кузнецова, признанная потерпевшей, записала видеообращение. Она попросила выпустить мужа из следственного изолятора. Несмотря на случившееся, женщина заверила суд в том, что по-прежнему любит его и намерена восстановить отношения. Кроме того, пострадавшая хочет, чтобы ее супруга оправдали. Позицию женщины на заседании представил адвокат.

Первый раз бывшего возлюбленного Волочковой арестовали 18 мая. Он оказался в суде после избиения жены. Объясняя случившееся, мужчина сделал акцент на том, что сам отвез пострадавшую в больницу, пробыл с ней там двое суток и не пытался скрыться. Причиной конфликта стало сообщение от бывшего бойфренда женщине.

Балерина Анастасия Волочкова отказалась как-либо вмешиваться в сложившуюся ситуацию. История с Кузнецовым оказалась дня нее закрытой.

Танцовщица продолжает жить светской жизнью. Так, на конкурсе красоты Волочкова поразила актера Никиту Джигурду коротким платьем. Шоумен, увидев приму, встал на колени перед ней и дотронулся ноги. По словам артиста, в момент появления Волочковой он столкнулся с самой богиней.