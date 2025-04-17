Арестованный блогер Шабутдинов полностью возместил ущерб 64 потерпевшим

В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении блогера Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в мошенничестве. Адвокат молодого человека рассказал, что тот уже полностью возместил ущерб 64 потерпевшим.

Находясь в СИЗО, Аяз признал вину в инкриминируемых ему деяниях и раскаялся. Кроме того, блогер подтвердил свои слова действиями. Калой Ахильгов, адвокат задержанного, заявил о возмещении потерпевшим ущерба, передает РЕН ТВ.

Кроме того, Шабутдинов заявил ходатайство о разъяснении того, как будет происходить возмещение. Некоторые из тех, кто потерял деньги, отказываются давать свои реквизиты. По словам адвоката, делом в том, что потерпевшие опасаются присвоения этим средствам статуса неосновательного обогащения.

До раскаяния блогер пытался убедить суд выпустить его из СИЗО. Для этого он привел один аргумент.