Арестованную недвижимость рэпера Моргенштерна* оценили в 74 млн рублей

Названа стоимость арестованного имущества Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Эксперты оценили ее в 74 миллиона рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

В списке арестованного имущества оказалось несколько жилых площадей, котороми владеет рэпер. Во-первых, заперт был наложен на загородный дом, расположенный в деревне Леоново. Площадь составляет 809 кв. м, а стоимость рассчитывается в 31 миллион рублей.

Под арест также попали гараж за 1,2 миллиона рублей и нежилой участок, площадью почти 1 Га за 16,5 миллиона рублей. Кроме того, суд обратил внимание и на три нежилых помещения, расположенных в МФК «Александрия» в городе Москва на Бакунинской улице. Их общая площадь составляет 161 кв. м и стоимость его оценивается в минимум 25 миллионов рублей.

Напомним, что накануне появилась информация о решении суда арестовать имущество рэпера в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей иностранного агента. По этой причине артисту нельзя будет совершать какие-либо юридические действия с земельными участками и жилыми строениями, которыми он владеет в стране.

Ранее мы писали о том, что уехавшего из России Моргенштерна* не уведомили об аресте имущества.

*Признан иностранным агентом на территории России