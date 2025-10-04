«Анжелина скажет «нет»: Виктория Боня раскрыла секрет 13-летней дочки

13-летняя дочь Виктории Бони скрывает от друзей, что ее мама популярная. Об этом рассказала сама Боня в своих социальных сетях.

Телеведущая вышла на связь с подписчиками прямо из самолета. Боня записала видео с дочкой, где рассказала про случай, который произошел в Лондоне. К Анжелине подошли сфотографироваться, однако девочка вежливо отказала.

«Анжелина скажет «нет», если вы подойдете к ней фоткаться... Не потому что она вас не любит, а потому что не любит фоткаться», — пояснила Виктория Боня.

Более того, Анжелина не рассказывает своим друзьям про публичность матери, чтобы не ставить их в неловкое положение. Сама Виктория отметила, что уважает выбор ребенка.

«Девочки, но, если вы подойдете сфоткаться ко мне, мало того, что я сфоткаюсь, я вас еще и обниму», — добавила блогерша.

