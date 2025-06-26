Анжелика Варум начала заниматься виноделием после отъезда брата в Израиль

В прошлом году двоюродный брат певицы Анжелики Варум Олег, занимавшийся в России виноделием, уехал в Израиль. Выяснилось, что теперь семейным бизнесом занимается сама артистка.

Друг Олега Варум, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Козаченко пояснил, что после отъезда брата бизнесом начала заниматься Варум.

«Сейчас всеми делами занимается сама Анжелика. Виноградники они не собирались расширять. Насколько знаю, у них все в порядке», — приводит слова Козаченко Абзац.

После отъезда Олега родственники исполнительницы хита «Городок» передали дела третьим лицам и сократили производство. В прошлом году убытки бизнеса составили 16 млн рублей. При этом названное в честь Анжелики вино до сих пор продается в магазинах. Цена одной бутылки составляет около 800 рублей.

С начала спецоперации на Украине артистка, родившаяся во Львове, практически перестала появляться на публике и выступать на сцене. Анжелика соглашается работать только на корпоративах за 4 млн рублей.

Ранее Леонид Агутин честно ответил на слухи о многочисленных изменах Анжелике Варум. Певец признался, что за годы брака между ним и женой «было всякое».