«Аня, остановись»: поклонники забили тревогу из-за похмелья Семенович в Турции

Поклонники призвали певицу Анну Семенович бросить пить на отдыхе в Турции. Артистка и сама призналась, что перебрала апероля и местной водки. Фанаты стали обращать внимание на отекшее лицо знаменитости в последнее время.

«Аня, остановись, тебе нужен мужчина, чтобы ты бросила пить», - обратились к ней подписчики.

Интернет-пользователи выдвинули версию, что Семенович «заливает одиночество водкой». Известно, что к 43 годам у певицы не было ни мужа, ни семьи, ни детей.

На странице Семенович все чаще появляется вопрос о том, как лечить похмелье. В новых постах певица призналась, что пробовала турецкую анисовую водку, и пожаловалась на боль в голове после нее.

Артистка приняла несколько препаратов и стала размышлять: «Чем еще полечить похмелье? Может быть пива выпить и в море?!» На это обратило внимание издание PROZVEZD.

Ранее мы писали, что Семенович показал снимок в купальнике без фотошопа и подверглась критике. По мнению поклонников, певица не убирала живот при помощи инструментов для редактирования, но ноги точно уменьшила.