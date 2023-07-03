45-летняя Анна Семенович показала снимок в купальнике без фотошопа и подверглась критике
Фото: Starface.ru
Певица Анна Семенович активно ведет личный блог, в котором регулярно выставляет фотографии и общается с поклонниками. Однако многие снимки перед тем, как оказаться в Сети, подвергаются сильной коррекции. Артистка меняет черты лица, маскирует морщины, а также лишние килограммы на теле. Пару месяцев назад за это ее жестко раскритиковали фанаты, и теперь она старается отказываться от фотошопа. Но пользователи все равно не верят.
Недавно Семенович опубликовала новый снимок в купальнике, на котором не стала делать себе осиную талию и убирать живот. Также под кадром экс-солистка «Блестящих» оставила пост, в котором поделилась мыслями о принятии себя. «Мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гилауронки, но, поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит!» - заявила Анна.
Однако, несмотря на посыл к бодипозитиву, фанаты певицы все равно раскритиковали ее, так как увидели, что она ретушировала фото. По мнению пользователей, хоть живот Семенович и не стала убирать, но ноги точно уменьшила при помощи инструментов для редактирования.
«Если бы вы принимали себя, то не в фотошопили бы фотографии в бикини», «Аня, будьте честны хотя бы сами перед собой», «Очень заметен фотошоп на последних фото», - написали пользователи в комментариях. Артистка на негатив никак не отреагировала.
Ранее Анна Семенович призналась, что набрала лишние килограммы на отдыхе в Турции.