Антон Зацепин отказался от слов о незаслуженной победе Дубцовой на «Фабрике звезд»

Финалист четвертого сезона шоу «Фабрика звезд» Антон Зацепин оправдался перед певицей и композитором Ириной Дубцовой за свои слова о том, что она незаслуженно победила в проекте.

«В общем-то, я много хвалебных слов ей адресовал. Ира же услышала то, что услышала. Действительно, у шоу-бизнеса свои правила игры, и Ира очень грамотно их усвоила», — заявил Зацепин в интервью StarHit.

Артист также добавил, что такие правила ему не подходят, и он искренне не понимает, почему Дубцова «кипятится».

Кроме того, Зацепин заверил, что не хотел обидеть исполнительницу, а также напомнил, что Ирина сейчас находится в топе российской эстрады, поэтому должна быть «спокойна и счастлива».

По словам музыканта, многие участники «Фабрики звезд» вообще открестились от проекта и не хотят о нем вспоминать.

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