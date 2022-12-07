«Антитошнотное принимал?»: высказывания Анатолия Белого вывели из себя Меньшову

После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса демонстративно покинули территорию РФ, тем самым выражая свое неодобрительное отношение к ситуации. Не стал исключением и Анатолий Белый, который со скандалом уволился из МХТ и негативно высказывался в адрес России. Сейчас мужчина проживает в Израиле, но при этом о нем частенько вспоминают его звездные коллеги. Например, Юлия Меньшова, которую разозлило последнее интервью Белого.

Актриса не понимает, почему, несмотря на жалобы на жизнь в России, Анатолий не уехал раньше. «Ребята, как вы жили-то, бедняги? Антитошнотное ежедневно принимали, что ли?» — возмутилась Меньшова.

Кроме того, Юлия добавила: она испытывает большую неловкость, когда слышит гневные высказывания в адрес страны от эмигрантов.

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