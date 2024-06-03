Аннулировал решение 2022 года: суд отменил запрет Киркорову на въезд в Молдавию

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров вновь может посещать Молдавию. Запрет на пересечение певцом границы республики был снят судом, передает РИА Новости.

Решение инстанции было опубликовано на сайте судов Кишинева. Киркорову запретили въезд в Молдавию еще в 2022 году, когда он прилетел в республику рейсом из Стамбула.

Однако если сторона, выступающая против российского певца, захочет оспорить решение инстанции, то у нее есть еще 30 дней для этого. До истечения этого срока решение не вступит в законную силу.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отдал своих детей учиться за границу. Исполнитель скучает по наследникам. Вместе с ним по Мартину и Алле-Виктории скучает их звездный дедушка Бедрос Киркоров. Он и рассказал журналистам о решении сына отправить детей за рубеж.