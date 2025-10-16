Анну Семенович заметили в ЗАГСе с возлюбленным Денисом Шреером

Певица Анна Семенович опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным Денисом Шреером, сделанное в ЗАГСе. Правда, пока это была свадьба не артистки, а ее друзей.

О романе Анны с бизнесменом стало известно в 2024 году. Долгое время она предпочитала не афишировать отношения, но слухи о том, что она увела мужчину из семьи, вынудили ее раскрыть все карты. Оказалось, что Денис действительно все еще женат, но с супругой уже давно не живет. Сейчас он находится в процессе развода, который занимает много времени, так как документы оформляются в Германии.

Шреер делился с журналистами, что уже готов сделать предложение Семенович. Более того, сама певица уже размышляет, какой будет их свадьба. Однако пока неизвестно, когда бизнесмен официально разведется. Поэтому пока они лишь ходят на чужие бракосочетания. Так, недавно они побывали на празднике друзей и сфотографировались в ЗАГСе. В Сети поклонники пары отметили, что уже ждут такой же снимок, но уже в белом платье.