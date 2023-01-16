Анну Семенович сравнили с «бабулькой» на фотографии без макияжа

42-летняя певица Анна Семенович во время отдыха в Дубае сделала селфи и выложила фото без фильтров. На снимке артистка была без прически и макияжа – ее вид поклонники назвали плохим.

Семенович появилась в летнем платье в клеточку с повязкой на голове в тон одежды. Она была с зачесанными назад волосами. Экс-солистка «Блестящих» уточнила, что не использовала фильтры для коррекции фотографии.

Фанаты принялись писать, что это фото «не самое удачное». Кто-то назвал Семенович «бабулькой» и написал, что ей «на пенсию уже пора». Некоторые решили, что «стареет тетя».

Кто-то оставил под постом следующий комментарий: «Ань, при всем уважении, плохо выглядите. И это еще нет семьи, детей». Другие поклонники назвали Семенович «куколкой». Сама артистка тоже считает, что «шикарно» выглядит.

Ранее Семенович показала трех девочек 20, 13 и 8 лет и назвала их дочерьми.