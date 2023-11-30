Анну Седокову заметили в объятиях мужа Яниса Тиммы в Москве, об этом сообщает News.ru.

На днях в прессе появились слухи о том, что Анна Седокова снова поссорилась с мужем. Певица заявляла, что решила жить для себя.

«В этот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи», - рассказывала она.

Однако, по данным журналистов, между Седоковой и Тиммой сохраняются теплые отношения. Так, они вместе пришли на афтепати премии «Золотой граммофон». Журналисты сняли парочку, которая весь вечер обнималась.

«Седокова танцевала под песни Николая Баскова, Тимма сидел, однако было видно, что они пара и ведут себя соответствующе. Даже прошлись за ручку и поцеловались», - уточнил источник.