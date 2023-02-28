Анну Нетребко не пустили на Тайвань

Концерт оперной дивы и её не менее звездного супруга, намеченный на 5 марта в Тайване в рамках международного турне, отменен.

Организаторы приносят извинения и возвращают деньги за раскупленные меломанами билеты.

Выступление в Национальном концертном зале островной столицы – городе Тайбэе – признано властями страны нежелательным «на фоне повышенной озабоченности со стороны общественного мнения», - пишет Газета.Ru.

Также известно, что руководство Метрополитен-оперы в Нью-Йорке не возобновило контракт с певицей.

Ранее сообщалось, что уже несколько месяцев Нетребко мечется между странами и городами, однако нигде не останавливается надолго. Куда-то она приезжает ради выступлений, в куда-то для отдыха с семьей.

Недавно мы писали о том, что оперная певица наконец соскучилась по России.